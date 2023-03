ÜLEVAADE ⟩ Kremli katse mässida Valgevenet tuumavõrku jätab õhku hulga küsimärke

Viimase aasta jooksul korduvalt looritatud tuumaähvardustega esinenud Venemaa president Vladimir Putin teatas nädalavahetusel, et on oma Valgevene kolleegi Aljaksandr Lukašenkaga kokku leppinud, et viimase territooriumile paigutatakse taktikalised tuumarelvad, lisades, et tegemist pole ebatavalise sammuga.