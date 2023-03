AHJUALUSE ISU ⟩ Läti sõjaväe toiduhange kerkis 27-kordseks

Kaitsesektori hangetele kehtib eraldi seadus: kui tellija on kaitseministeerium, selle allasutus või NBS, kontrollib kandidaate luure- ja julgeolekuteenistus (MIDD).

Praeguse kaitseministri Ināra Mūrniece tähelepanu pälvinud hange korraldati vastavalt tavalisele riigihangete seadusele, mis tähendab, et tehingul puudus eelnev julgeolekukontroll.

Armee allkirjastas lepingu Zītari LZ-ga detsembris, kui uus valitsus oli juba ametisse astunud. Hanke kavandatav summa on 220-330 miljonit eurot. Riigisekretär Jānis Garisons on varem öelnud, et sai planeeritavast kulust teada meedia kaudu, sest ministeeriumi hankeplaan nägi ette vaid 8 miljonit euro suurust kulutust.