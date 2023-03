Portugali islamikeskuse pussitamises sai surma kaks inimest

CNN Portugal sõnul on väidetav ründaja kahjutuks tehtud.

Portugali politsei ei kinnitanud rünnaku arvatava toimepanija kodakondsust, kuid kohaliku meedia teatel on tegemist Afganistani kodanikuga.

Peaminister Antonio Costa ütles, et kõik viitab üksikjuhtumile, lisades, et on ennatlik teha tõlgendusi kuriteo motiivide kohta.