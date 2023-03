KOHALIK VAADE ⟩ Hispaania tõusis suurimaks Vene LNG ostjaks Euroopas

Hoolimata sellest, et enamik Euroopa Liidu liikmesriike üritab gaasiimporti Venemaalt vähendada ja Brüssel kehtestas naftaimpordi keelu, on Hispaania Vene veeldatud maagaasi (LNG) impordi maht jaanuaris tõusnud 192,5 protsenti, 2178 gigavatt-tunnilt 6372 gigavatt-tunnile.

Ukraina invasiooni ajal on Venemaast saanud Alžeeria, USA ja Nigeeria järel suuruselt neljas Hispaania gaasiga varustaja. Võrdlusandmebaasi Refinitiv Eikon arvutuste järgi on Euroopa riikidest protsentuaalselt Vene LNG impordi mahtu rohkem suurendanud vaid Belgia, kuid Hispaania on sel aastal kogumahult olnud seni suurim Vene LNG ostja Euroopas.