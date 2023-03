Rootsi ei anna Ungarile tagatisi seoses NATOga liitumise protsessiga

«Ei, ja ma märgin, et Soome, kelle taotlus äsja ratifitseeriti, on õigusriigi küsimustes täpselt samadel seisukohtadel nagu Rootsi ja ka Euroopa Liit. Ja meil pole Ungariga selliseid lepinguid,» ütles ta.

Minister märkis, et Soome taotluse ratifitseerimine on oluline samm ning selle NATO liikmeks saamine aitab kaasa mõlema riigi julgeolekule.

«Lühikeses perspektiivis pole probleem, kui Rootsi peab ootama, aga pikemas perspektiivis on see problemaatiline. Sel juhul ei saa Rootsi ja Soome vahel eksisteeriv kaitsekoostöö sellisel kujul jätkuda. Loomulikult ei taha me seda näha,» lisas Billström.