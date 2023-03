Zelenskõi: Bahmuti langemine paneks Ukrainale surve teha Venemaaga talumatuid kompromisse

Eile rongis teel Sumõ oblastist Kiivisse antud intervjuus lausus Zelenskõi, et Bahmuti langemist Venemaa kätte kasutaks viimase president Vladimir Putin selleks, et müüa võitu läänele, oma ühiskonnale, Hiinale ja Iraanile. «Kui ta tunneb verd – haistab, et me oleme nõrgad –, siis ta surub, surub, surub,» lausus Ukraina riigipea.