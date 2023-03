Rootsi kutsus riigi sõjaliseks sihtmärgiks kuulutanud Vene suursaadiku vaibale

Kirjatüki «Rootsi samm kuristiku poole» avaldas Tatarintsev saatkonna veebilehel ja väidab selles, et Rootsi poliitikud on pettusega meelitanud rahva NATOsse, kirjutas ajaleht Expressen.

«Kui keegi veel usub, et see parandab kuidagi Euroopa julgeolekut, võib ta olla kindel, et vaenuliku bloki uued liikmed on Venemaa vastumeetmete, sealhulgas sõjaliste legitiimne sihtmärk,» kirjutas suursaadik.