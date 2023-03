Ukraina teatel ei tõsteta Kiievi munkasid kloostrist jõuga välja

Ukraina teatas, et lõpetab üürilepingu, mis lubad munkadel Kiievi Petšerski suurkloostris tasuta elada, ja andis neile väljakolimiseks aega 29. märtsini. Samas mööndi, et väljakolimine võib võtta kauem.

«Tahan teile kinnitada: seadus on meie poolel. Seaduse järgi, põhiseaduse järgi, ei saa nad meid välja tõsta,» lausus ta.

«Juhtum on kohtute kätes. Neil ei ole õigust vaimulikke välja visata kuni langetakse kohtulik otsus,» lisas ta.

Muistne koobasklooster on etendanud olulist rolli nii Ukraina kui Vene ajaloos.

Ehkki kirik lõi Vene õigeusu kirikust pärast Vene invasiooni lahku, usub Kiiev, et see on de facto endiselt Moskva alluvuses.