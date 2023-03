Paavst viibib hingamisraskuste tõttu haiglaravil

Paavsti on järgmistel nädalatel ees ootamas tihe graafik. Sel nädalavahetusel peaks ta pidama palmipuudepühal missa, järgmisel nädalal ootavad ees ülestõusmispühadega seonduvad kohustused. Samuti on aprilli lõppu planeeritud visiit Ungarisse.

Täna hommikul oma iganädalasel palvusel Püha Peetruse väljakul nähti teda valugrimasse, kui teda aidati autosse, vahendab AFP. Viimastel kuudel on olnud paavstil probleeme põlvega, ta on kasutanud liikumiseks ka ratastooli. 2021. aastal oli tal käärsooleoperatsioon, tänavu jaanuaris ütles ta, et probleem on tagasi tulnud.