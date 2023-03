Yle: Kokoomus on endiselt Soome populaarseim erakond

Soome populaarseim erakond on endiselt Kokoomus (Koonderakond), kuid partei toetus on eelmise küsitlusega võrreldes langenud ühe protsendipunkti võrra ning konkurents esikoha pärast on muutunud tihedamaks, selgus rahvusringhäälingu Yle neljapäeval avaldatud küsitlustulemustest.