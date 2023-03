Skype looja Jaan Tallinn on liitunud tehisintellektile pidurit tõmbavate IT-gurudega

Jaan Tallinn ütles BBC-le seotult ulatuslike ja võimsate tehisintellektide katsetamisega seotult et ta on kõnealuse tehnoloogia arendamisega soetud olnud üle kümnendi ja see, mis täna on toimumas on üsna paratamatu. Jaan Tallinn on tehnoloogilisest singulaarusest rääkinud, mille all tuleb silmas pidada masinaru enneolematult võimsat arengut ning sekkumisvõimet ühiskonnaellu, pikka aega.