HÜBRIIDSÕJA TAHUD ⟩ Leedu siseminister: Valgevene uus otselend toob värske rändesurve

«Meie andmetel on täna esimene otselend Iraanist Minskisse, mis tähendab, et rändevood algavad uuesti ja riskid ainult kasvavad,» ütles Bilotaitė eile enne valitsuse istungit.

Tema sõnul hetkel ebakorrapäraste migrantide voogu ei ole, kuid riske arvestades on tähtis valmistuda ja eraldada võimalike riskide ohjamiseks ressursse. Riikliku piirivalveameti (VSAT) sõnul hõlbustavad Valgevene ametnikud ebaseaduslikku rännet Leetu ja ELi.

Küsimusele ÜRO komitee hiljutise üleskutse kohta, et Leedu tagaks kõigile sisserändajatele õiguse taotleda varjupaika, vastas minister Bilotaitė, et ta on jätkuvalt otsustanud jätkata praegust poliitikat ja suunata sisserändajad piiril tagasi.