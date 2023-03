ISW: Venemaa tugevdab okupeeritud Ukraina alade sunniviisilist lõimimist

Nii teatas Ukraina Luhanski oblasti sõjaväeadministratsioon 29. märtsil, et «Luhanski rahvavabariigi prokuratuur» meelitab prokuröriametikohtadele kohalike elanike asemel venelasi, märkides, et venelased on vabastatud ametikoha saamiseks vajalike eksamite sooritamisest.

Instituudi analüütikud märgivad, et Venemaa okupatsioonivõimud jätkavad okupeeritud Ukraina ala lõimimist Venemaa majandusega. Nende järelduste toetuseks toob ISW järgmised tõigad: Hersoni oblasti okupatsioonivalitsus märkis 29. märtsil, et oblasti okupeeritud alal loodud vabamajandustsoonis osalejad vabastatakse teatud kohalike maksude tasumisest.

Hersoni oblasti okupatsioonivõimud väitsid ka, et vabamajandustsoonis vähenevad kindlustusmaksed 7,6 protsenti. Samuti täiendati Venemaa maksuameti 29. märtsi avaldust, et riikliku registreerimise läbinud majandusüksused ja ettevõtted ei pea riigilõivu tasuma, rõhutades, et see reegel kehtib vaid 31. detsembrini 2023.