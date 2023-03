MAAILM TASKUS EUROOPA ERI ⟩ Moldova eest seisev Rumeenia tunnistab nende kaitse kehva olukorda

«Venelased loomulikult üritavad valitsust kõigutada, nad on seda ka minevikus teinud, kuid fakt, et EL seisab Moldova taga ja toetab Moldovat Euroopa teel, on oluline,» arvas Mituța.

«Moldova parlamendi enamus on väga selge. Valitsus on selgelt Euroopa-meelne. President on selgelt Euroopa-meelne. Minu arvates on veelgi tähtsam, et Moldova Vabariigi ühiskond on väga pühendunud Euroopa teele. Mistap minu arvates on see suund – ELi – nüüdseks väga selge,» jätkas rumeenlane.

Mituța ei salanud, et moldovlastel on suure ning samakeelse Rumeenia näol Euroopas oluline eestkostja. «Rumeenia on Moldova traditsiooniline partner. Me oleme moldova rahvaga tihedalt seotud: ajalooliselt, kultuuriliselt jne,» kinnitas ta.

«Viimase aasta jooksul, alates Vene invasioonist Ukrainasse, oli Moldova ohus ja Rumeenia oli üks riike, kes tegeles väga Moldova aitamisega. Näiteks energeetikaga seotud küsimustes, kui venelased ja Gazprom blokeerisid kokkuleppe, mis neil oli Moldovaga gaasi, aga ka elektri osas, mis tuleb läbi Transnistria,» tõi ta välja. «Siis astus Rumeenia ette ja aitas Moldovat väga palju. Rumeenia annab praeguseks üle 80 protsendi Moldovasse minevast energiast.»

Alin Mituța Foto: Pilt videost

Rumeenia eurosaadik oli sunnitud möönma, et kaitsevõime poolest pole Moldova heas vormis.

«Moldova on neutraalne riik. Traditsiooniliselt ei investeerinud nad just liiga palju kaitsesse,» tõdes ta.

«Nüüd, viimase paari kuu või isegi aasta jooksul mõistsid nad, et neile on tähtis ka sellesse sektorisse investeerida,» jätkas Mituța. «Minu arvates näeme me nüüd, et Moldova uus peaminister on väga seotud julgeolekuküsimustega ja mõistab hästi vajadust investeerida julgeolekusse ja kaitsesse.»

«See on väga oluline, sest on selge, et selles Euroopa osas olemine tähendab teatud julgeolekuküsimusi. Eriti nüüd, pärast Ukraina invasiooni. Moldova peab olema valmis ka vastama sellistele probleemidele,» lisas ta.