Filipiinidel hukkus parvlaeva põlengus vähemalt 31 inimest

Otsingu- ja päästetööd jätkuvad, vähemalt seitse inimest on endiselt kadunud, ütles ta, lisades, et hukkunute seas oli vähemalt kolm last.

Laeva kapten ütles rannikuvalve ametnikele, et ta püüdis põlevat alust madalikule ajada, et võimalikult paljud inimesed pääseksid või neid saaks kergemini päästa, ütles rannikuvalve piirkonnaülem Rejard Marfe. Tema sõnul möllas tuli laeval kaheksa tundi.

Laevaõnnetused on paraku Filipiinidel sagedane nähe, kuna esineb ohtralt torme, alused on kehvas seisus, sageli on need ülerahvastatud ning ohutusnõuete täitmisega on iseäranis riigi kaugemates piirkondades asjalood kehvasti.