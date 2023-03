Supo: Venemaa spionaažitegevus Soomes on aastaga vähenenud

Supo avalduse kohaselt on Venemaa luuretegevust Soomes «kokku pressitud», sest vastuluure on suutnud nurjata 2022. aastal mitu operatsiooni.

«Vene luurekeskus (Soomes) kahanes mullu umbes poolele oma endisest suurusest,» ütles Supo peadirektor Antti Pelttari, lisades, et selle peamine põhjus oli arvatavate luurajate maalt välja saatmine ning uutest viisadest keeldumine.

Luureametnike vähenenud arv ning reisipiirangud Soome-Vene piiril Moskva agressioonisõja valguses Ukrainas on tõsiselt õõnestanud Moskva luuretegevust Soomes, märkis Supo.

Politsei ülevaate kohaselt on seni olnud diplomaatilise katte varjus teostatud luureoperatsioonid välisriikides Vene spionaaži tugitala. Moskva on püüdnud ühtlasi kasutada ka muid meetodeid, näiteks küberluuret, et korvata sellega inimeste tehtava spioonitöö puudujääki.