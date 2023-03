Sõjavastase pildi tõttu tütrest lahutatud üksikisa Aleksei Moskaljov peeti Valgevenes kinni

Moskaljovi advokaat Vladimir Bilijenko ütles, et praegu on raske ennustada, mis Mariaga juhtub. Moskaljovilt võidakse 6. aprillil algaval kohtuistungil vanemlikud õigused ära võtta.

Inimõigusorganisatsioon Memorial, mille Vene võimud on ära keelanud, ütles, et peab Moskaljovi poliitvangiks ja et tema juhtum on katse hirmutada kõiki Ukraina sõja vastaseid.