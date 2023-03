Suure nädala eel sattus paavst haiglasse

86-aastane kirikupea sattus Rooma Gemelli haiglasse üleeile. Veel sama päeva hommikul käis ta Püha Peetruse väljakul igal kolmapäeval peetaval traditsioonilisel üldaudientsil, kus lihtinimestel on võimalik paavstiga kohtuda.

Vatikani pressiteenistus saatis üleeile kõigepealt välja avalduse, et paavst läks haiglasse varem plaanis olnud uuringutele. Catholic News Service’i Rooma korrespondendi sõnul tuli aga kuus tundi hiljem teine avaldus.

«Viimastel päevadel on Franciscus kurtnud mõningaste hingamisraskuste üle ja pärastlõunal läks ta Agostino Gemelli polikliinikusse meditsiinilistele uuringutele. Nende tulemused näitasid, et tal on hingamisteede nakkus – Covid-19 välistati –, mis nõuab mitu päeva meditsiinilst ravi haiglas,» seisis teises avalduses.