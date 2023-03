Tundub, et Ukrainat toetavad lääneriigid pole tegelikult huvitatud sõja kiirest lõpust, vaid pigem sellest, et Ukraina kurnaks ennast sõjaga sellise piirini, et teda saaks sundida alustama läbirääkimisi Venemaaga, ütles sõja 400. päevale pühendatud intervjuus üks Ukraina tuntumaid ajaloolasi ja mõtlejaid, Lvivis asuva Ukraina katoliku ülikooli professor Jaroslav Hrõtsak. Eile möödus 400 päeva sellest, kui Venemaa tungis Ukrainale kallale.