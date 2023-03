Rootsi plaanib rahvaloendust: kaotasime järje siin elavate inimeste üle

Rootsi maksuameti ülesandeks on luua tervikpilt riigis viibivatest inimestest: kes on või peaks olema registreeritud. Septembris annab amet rahandusministrile ettepanekud võimalikeks täiendavateks meetmeteks.

«See ei tähenda, et peaksime ustele koputama hakkama - see ei oleks efektiivne viis maksuraha kulutamiseks. Aga anname Rootsi maksuametile mitu erinevat vahendit, et rahvastikuregister korda saada,» ütles rahandusminister.