ÜRO on saanud kokku veerandi Türgi aitamiseks vajaminevast rahast

Üks Türgi maavärinas kodu kaotanud inimestele rajatud telklinnakutest. Foto on illustratiivne.

ÜRO teatas täna, et on saanud kokku veerandi ühest miljardist dollarist, mida sel on vaja abitöödeks Türgis seoses 55 000 inimelu nõudnud maavärinaga.