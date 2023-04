ÜRO toidupealik: rahutuste ja näljahäda vältimiseks vajame miljardeid

Endine Lõuna-Carolina osariigi kuberner Beasley andis usutluse enne seda, kui ta järgmisel nädalal annab ameti üle USA suursaadikule Cindy McCainile. Beasley ütles, et on «äärmiselt murelik», kui WFP-l ei õnnestu koguda 23 miljardit dollarit, mida läheb vaja umbes 350 miljoni nälgiva inimese toitmiseks 49 riigis.

Ent Beasley sõnul on Hiina panus olematu, kui Peking eraldas 11 miljonit dollarit ehk vähem kui üks sent inimese kohta võrreldes USA-ga, mis andis umbes 22 dollarit inimese kohta, ehkki tegemist on maailmas suuruselt teise majandusega.

Pikaajalises perspektiivis avaldas Beasley lootust, et sooviks näha miljardäridelt oma kogemuse ja edu ärakasutamist maailma suurima hädavajaduse vankri ette rakendamisel ehk toidu andmiseks planeedi kaheksale miljardile inimesele.

Beasley sõnul on ta rääkinud lääneriikide ja Euroopa liidritega, et kui nood keskenduvad kõik praegu Ukrainale ja Venemaale, siis «parem ärge unustage, mis on lõunas ja kagus teist, sest ma võin teile kinnitada, see liigub teie suunas, kui te ei pane tähele ega asu asja kallale».