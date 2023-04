Kuut USA osariiki räsinud tornaadod nõudsid nelja inimese elu

Sanders kirjutas Twitteris, et kutsus päästetöötajatele appi rahvuskaardi, et aidata kõiki vigastatuid.

Little Rocki linnapea Frank Scott noorem ütles, et kohalikesse haiglatesse on viidud vähemalt 30 inimest. Vähemalt 2100 kodu on kannatada saanud ja hulk inimesi on tulnud evakueerida.