Iiri kaitsejõud: meie ranniku läheduses luusivad Vene laevad

Kahte Venemaa lipu all sõitvat laeva, Umka ja Bahtemir, märgati eelmisel nädalal Galway ranniku lähedal. Äsja avatud veealuse sisekaabli läheduses ebatavalisi manöövreid teinud alused tekitasid iiri kaitseametnike seas ärevust, kirjutas Irish Times.

Iiri kaitsejõud kasutasid veesõidukeid ja droone, et jälgida laevu, mis hiljem pöördusid lõunasse ja näisid jätkavat oma algselt kaardistatud teekonda Malabo sadamasse Ekvatoriaal-Guineas Aafrika läänerannikul. Kaitseväe ametnikud eeldasid, et laevad püüdsid vältida halbu ilmastikuolusid.

Eile jätkati tööd, et teha kindlaks laevade kavatsused ja tõenäosus, et nad lihtsalt varjuvad Põhja-Atlandi tormide eest. Jõupingutusi takistas aga asjaolu, et eile ei olnud Iiri mereväeteenistusel personalipuuduse tõttu merel ühtegi alust.