UKRAINA SÕDA ⟩ Sõjaväelase algoskused: võitlus külma, nälja ja meeleheitega

Kuivõrd vastast tihti ei nähta, aga surma võib ikka saada, siis on üks suurimaid probleeme on vaimne murdumine. Kõikidest meestest ei saagi sõjamehi mitte seetõttu, et nad ei suudaks teist inimest lasta, vaid seetõttu, et nad ei suuda hirmu ja ebamugavusega toime tulla. Neid on alati rindelt tagasi saadetud.



Üks pataljoniülem rääkis, kuidas ta eristab kolme gruppi läbipõlejaid.



Esimesed kuulevad suurtüki kõminat, lähevad näost valgeks ja keelduvad eesliinile minemast.



Teised on oma esimese vahetuse 2-3 päeva ära, valdavalt istudes kaevikus väga passiivselt ja siis tulevad ülemuse juurde sõnumiga, et nad ei julge enam tagasi minna.



Kolmandad on need, kes näevad ära oma esimesed langenud kaaslased ja siis muutuvad täiesti ebaadekvaatseteks.



Huvitav, et nii soomlaste «Tundmatus sõduris», kui Ukraina sõjablogija Juri Butusovi videode hulgas on episood, kus lahingusse sattunud lahingpaarist hakkab üks mees võitlema ja teine suudab end kokku võtta vaid selleks, et väga varjulises kohas salvesid laadida samal ajal.