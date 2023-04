Tomioka linna Fukushima tuumajaama naabruses lubati elanikud tagasi

Suurem osa Tomioka linnast on juba varem avatud.

Tomioka on üks 12 linnast, mis kuulutati täielikult või osaliselt keelutsooniks.

Äsja taasavatud Yonomori ja Osuge linnaosa 2500 registreeritud elanikust on tagasi tulnud või selleks soovi avaldanud vaid pisut üle 50.

Alates 2017. aastast, mil osa Tomiokast avati, on linna katastroofieelsest 16 000 elanikust naasnud umbes 10 protsenti.

Uuringud näitavad, et enamik endistest elanikest on otsustanud tagasi mitte pööduda, sest on leidnud juba töö ja hariduse ning loonud suhted mujal.