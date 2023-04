Erdoğan kinnitas parlamendi otsuse Soome NATOga liitumiseks

Soome välisminister Pekka Haavisto ütles täna Yle-le, et Soome liitumine alliansiga on loetud päevade küsimus. Türgil on vaja saata ratifitseerimisotsus USA-sse, kus see hoiustatakse Riigidepartemangu juures. Kui USA on teatanud alliansi peasekretärile Jens Stoltenbergile, et dokument on jõudnud nendeni, saab Stoltenberg ametlikult kutsuda Soomet NATO-sse astuma.