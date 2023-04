LAVi võimupartei saatis ametnikud Moskvasse «uut maailmakorda» arutama

«Visiit järgneb kutsele Ühtselt Venemaalt, mis on Venemaa suurim partei ning ANCi kauaaegne liitlane ja sõber,» teatas LAVi võimuerakond.

«Suhtlus hõlmab arutelusid maailmakorra ümberkalibreerimisest, et muuta neokolonialismi ja varasemalt domineerinud ühe võimukeskmega maailma tagajärgi,» ütles ANC.

Moskva on püüdnud aastaid tugevdada oma poliitilisi ja majandussuhteid Aafrika riikidega ning reedel allkirjastas Putin Venemaa uuendatud välispoliitilise strateegia, mille eesmärk on vähendada Lääne «domineerimist».

LAV on keeldunud taunima Venemaa sõda Ukrainas, mis on Moskva maailma areenil suuresti isoleerinud, öeldes, et soovib jääda neutraalseks ning eelistab dialoogi sõja lõpetamise vahendina.