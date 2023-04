VIDEO ⟩ Haiglast vabanenud paavst osales palmipuudepüha missal

Franciscus juhatas missat istudes, mis oli planeeritud juba eelnevalt varasema põlvevigastuse tõttu.



Paavst kutsus inimesi üles mitte ignoreerima neid, kes kogevad suuri kannatusi ja üksindust. «Terved rahvused on ärakasutatud ja hüljatud, vaesed elavad meie tänavatel ja me vaatame kõrvale. Sisserändajad ei ole enam näod, vaid numbrid. Vangid on hüljatud. Inimesed on probleemidena maha kantud,» sõnas 86-aastane paavst.