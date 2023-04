Vöötkood saab esmaspäeval 50-aastaseks

Paraku ei pruugi vöötkoodil aga enam pikka iga olla, sest tekkinud on noorem võistleja QR- ehk ruutkood, mis võimaldab skaneerida infot mobiiltelefoni ja seda sealt lugeda.

Vööt-, triip-, riba- ehk joonkood on saanud nii igapäevaseks poodlemise osaks, et kipub ununema, kui oluliselt kiirendas see müügiprotsessi ning andis jaemüüjatele võimaluse toote liikumist jälgida ja paremini inventuuri teha.