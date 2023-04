Natalija Leljuh ehk doktor Nataša, nagu tuhanded ukrainlased, keda naine on sõja vältel abistanud, teda tunnevad.

Kiievis tegutsev günekoloog Natalija Leljuh (49) ehk doktor Nataša on tüüpiline sõja aja naine. Vähe sellest, et ta jätkab Ukraina pealinnas erialast tööd, tegutseb Leljuh ka vabatahtlikuna: hangib oma meeskonnaga ravimeid, toimetab need vabastatud aladele või rindeäärsetesse küladesse, kus osutab tasuta arstiabi.