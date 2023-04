NYT: Hiina õpib enda jaoks Venemaa kaotustest ja võitudest Ukrainas

Hiina on asunud tegema järeldusi Venemaa kaotustest ja edusammudest Ukrainas, pannes kõrva taha õppetunde relvastuse, väeüksuste sõjalise jõu, luure, aga ka heidutuse koha pealt, mis võiksid aidata Pekingil valmistuda enda võimalikeks sõdadeks, vahendas portaal Unian täna USA päevalehe The New York Times artiklit.