«Tuli. Suur. Võit.» Nii hõikas Soome Koonderakonna esimees Petteri Orpo eile hilisõhtul parteikaaslaste ette astudes, kui tundus juba üsna selge, et neil parlamendivalimistel nõustusid valijad temaga selles, et majanduspoliitikasse on vaja muudatusi.