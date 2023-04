Esimene suurem maru ei lasknudki ennast oodata, sest jaanuari alguses esitatud seaduse eelnõu pensioniea tõstmiseks kahe aasta võrra kuni 64-aastani (ELis on keskmine pensioniiga 65 eluaastat), et leevendada survet riigieelarvele, ärritas ametiühinguid ja poliitilisi oponente niivõrd, et üleriigilised protestid on kestnud juba pea kolm kuud.