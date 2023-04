POSTIMEES HELSINGIS ⟩ Soome Koonderakond võib valitsust luues komistada pettunud väikeparteide tõrksusele

«Keskmise suurusega erakondade valimiskaotus on minu hinnangul neil valitsuskõnelustel suurim probleem. Tuleb üritada läbi rääkida viisil, et vähemalt üks neist parteidest või mõned oleks nõus minema koalitsiooni,» lausus Postimehele Helsingi ülikooli riigiteadlane Jenni Karimäki. «Kuid kui nad seda teevad, siis see tegelikult kasvatab nende mõju ja väärtust valitsuses suuremaks kui nende kohtade arv, sest nad teavad, et ilma nendeta pole enamusvalitsust, ja neil võib õnnestuda üsna hästi saada oma ideid sisse järgmisse valitsusprogrammi.»