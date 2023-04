KOHALIK VAADE ⟩ USA kindrali terav kriitika pani Leedu kihama

Mõningaid USA tippkaitseväelasi seob üks omadus: erru minnes loobuvad nad viisaka diplomaadi näost, avanevad ja lõpetavad keerutamise. Nad kirjutavad raamatuid, osalevad jutusaadetes ja saavad ekspertideks. Nad räägivad otsekoheselt, häälekalt ja nende sõnadel on lai kõlapind.

Ben Hodges on suurepärane näide. Alates 2018. aastal erru minemisest on see sõnakas kolme tärni kindral, kindel tugevama NATO ja Ukraina toetaja, jaganud oma teadmisi ja kogemusi, tihti ajakirjandusse hästi sobivate väljaütlemistega.