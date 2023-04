SATELLIIDIPILDID ⟩ Venemaa uuristab Ukraina pealtungi hirmus Krimmi kaevikutevõrgustikku

Pärast mitut nädalat kaevamist on nüüd Medvedivka asula lähedal, kus Krimmi poolsaar on seotud ülejäänud Ukrainaga, tihe kaevikutevõrgustik, mis laiub mitmel kilomeetril. Süvendid on maasse kaevatud nii, sõduritel on võimalik tulistada mitmes eri suunas. Lähikonnas on ka muud kindlustused, seejuures sügavad kraavid, et tõkestada tankide ja muu rasketehnika liikumist.