Esimest etteaimatavat mõtet selle kohta, kes tappis Z-propagandisti, Ukraina ülejooksiku ja sõjakurjategija Maksim Fomini, kes varjas end pelevinliku Vladlen Tatarski varjunime all, levitasid teised Kremli propagandistid välgukiirusel. Paljud neist ei varjanud oma paanikat, kui osutasid näpuga Ukraina suunas.

«LOMide (arvamusliidrite, vene keeles лидеры общественного мнения – toim) ohutus on null. Rituaalsed tapmised on saamas traditsiooniks. Millal riik reageerima hakkab?» päris Gazprom-Media peadirektori asetäitja ja televisiooni saatejuht Tina Kandelaki. «Terroristidel on elekter, vesi, toimiv raudtee, töötavad restoranid ja internet, mõrvarite juhid sõidavad telekaameratega mööda riiki.»