Läti piirivalvejuhi väitel püüab Valgevene migrante relvastada

Täna Läti avalik-õiguslikus televisioonis usutletud Pujāts rääkis, et Läti ja Valgevene piirivalvurite vahel pole tulnud ette otseseid kokkupõrkeid, kuid nendeni on jõudnud info, et Valgevene jõuametid on üritanud veenda migrante relvi kandma ja Läti piirivalvureid ründama.

Läti piirivalve juhi sõnul võib ühtlasi eeldada, et Valgevene kolleegid on valmis eri laadi provokatsioonideks.

«Valgevene teenistuste poolt on olnud sõnalisi rünnakuid Läti piirivalvurite vastu,» ütles Pujāts LSMile. «Loomulikult jälgime ka, mis on juhtunud Poolas, kus on aset leidnud füüsilist vägivalda Poola piirivalvurite vastu. Ma hindame seesuguste riskide tõenäosust üsna kõrgeks.»

Piirivalve juhi hinnangul on rändesurve Läti-Valgevene eraldusjoonel jätkuvalt olemas.