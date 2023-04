Vangistatud Saakašvili taotleb Poolasse ravile lubamist

Arstide sõnul on 55-aastane Saakašvili vanglas tekkinud tervisehäirete tõttu surmaohus. Läänemeelne poliitik on vahi all olnud alates 2021. aastast, kui naases eksiilist Ukrainas.

Aastatel 2004-2013 Gruusia president olnud Saakašvili mõisteti võimu kuritarvitamise eest tagaselja kuueks aastaks vangi. Ise on ta süüdistusi tõrjunud ja nimetanud neid poliitiliselt ajendatuks.

Kirjas uudisteagentuurile AFP ütles ta teisipäeval, et «pöördub lähipäevil Euroopa Inimõiguskohtu poole Strasbourgis, et mind lubataks viia haiglasse Poolas».

Arstide sõnul on ta kaotanud vanglas üle 50 kilogrammi.

Valitsus «ei luba Poola arstidel mind (Thbilisi) haiglas külastada», ütles ta, lisades, et see on «tema viimane võimalus ellu jääda».

Märtsis kinnitas üks Euroopa Liidu diplomaat, et tehtud on otsus lubada Poola arstidel Saakašvili läbi vaadata, kuid see plaan ei jõudnud tegudeni.

Gruusia justiitsminister Rati Bregadze ütleb, et Saakašvili advokaadid ei esitanud ametlikku taotlust, kuid viimased eitavad seda.

Gruusia inimõigusombudsmani loodud arstide konsiilium teatab, et «Saakašvilit on võimatu Gruusias ravida ja teha tuleb otsus saata ta ravile välismaale».

USA-s baseeruvad arstid on öelnud, et Saakašvili tervis on halvenenud «piinamise» tulemusel.

USA toksikoloog David Smith ütles mullu, et testitulemuste põhjal on Saakašvili saanud vanglas raskemetallide mürgituse.