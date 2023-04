ÜRO nõuab ligipääsu Venemaale küüditatud Ukraina lastele

Inimõigusnõukogu võttis vastu resolutsiooni, milles nõutakse, et Venemaa «lõpetaks tsiviilelanike ja teiste kaitstud isikute ebaseadusliku sunniviisilise ümberasustamise ja küüditamise Ukrainas või Vene Föderatsiooni territooriumile».

Eraldi toodi välja laste küüditamine, «nende seas on lapsed, kes on pärit hooldeasutustest, on saatjata või vanematest lahutatud».