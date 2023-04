AASIA VAADE ⟩ «Venelased võtavad meilt töökohti ega austa meie traditsioone»

«Te olete mu esimesed kliendid kahe aasta jooksul. Pandeemia ajal pidin oma auto maha müüma, et peret toita. See siin on renditud. Ma olen väga õnnelik, et turism on tagasi. Covid on olnud saare jaoks kohutav. Me kõik loodame, et Hiina otsustab end taas avada, et turistid naasevad. Meil on vaja, et inimesed tagasi tuleksid, et toitu lauale saada. Levitage sõna, et turistid on siin teretulnud,» lausus Putu toona.