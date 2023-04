USA ekspresident Donald Trump ei tunnistanud end süüdi

Trump tegi teel kohtusse sotsiaalmeedias postitusi, öeldes, et on «sürrealistlik» astuda kohtu ette. Kohtunik Juan Merchan otsustas varasemalt, et telekaameraid kohtusaali ei lubata.

Süüdistus on seotud pornonäitlejanna Stephanie Cliffordile 2016. aastal Trumpi presidendikampaania ajal tehtud 130 000 USA dollari suuruse makse uurimisega. Väidetavalt on Cliffordile makstud selle eest, et ta vaikiks väidetavast seksuaalsuhtest Trumpiga. Maksmist on Trumpi nimel kinnitanud Trumpi endine advokaat Michael Cohen. Trump on süüdistused tagasi lükanud.