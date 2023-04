Kuleba: NATO Vilniuse tippkohtumine on võimalus parandada Bukaresti vigu

«Kui lühidalt öelda, siis oli minu sõnum selline - Vilnius 2023. aastal - see on võimalus parandada 2008. aasta Bukaresti vigu,» lausus ta.

Kuleba rõhutas selle tähtsust, et esimest korda kuue aasta jooksul toimus NATO-Ukraina komisjoni istung.

Tema sõnul on see tähtis mehhanism mitte ainult aruteludeks, vaid ka selleks, et liitlased saaksid vastu võtta hädavajalikke otsuseid.