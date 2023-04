Zelenskõi: Ukraina teeb kõik selleks, et ameeriklased ei peaks sõdima

President märkis, et Venemaa vallandas sõja mitte niivõrd Ukraina, kui vabaduse vastu Euroopas ja maailmas tervikuna.

Just Ukraina on lääneriikide viimane usaldusväärne piir ja võimeline takistama sõja laienemist, lisas ta.

«Tänu Ukraina tugevusele ei tule teie rahval teha seda valikut, valikut, mis puudutab teie mehi ja naisi, julgeid sõjaväelasi, kelle elud asetataks kõige hinnalisema - vabaduse - kaitsmise altarile. Kui Ukraina peab vastu, peab vastu teie maailm, teie liitlased ja partnerid. Seepärast pöördume me toetuse saamiseks USA poole, relvade ja finantside saamiseks,» lisas Zelenskõi.

Ta tänas kõiki ameeriklasi, kes on valmis töötama Ukraina taastamise heaks.

«Tähtis on mitte kaotada aega, mitte kaotada võimalust, mis meil on. Tegutseda praegu, aidata praegu. Ukrainlased teevad kõik, et ameeriklastel ei tuleks sõdida,» rõhutas Zelenskõi.