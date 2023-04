Fox News: Trumpi võib oodata kuni 136 aastat vangistust

«Süüdistused näevad ette maksimaalse karistusena 136 aastat vangistust, kuid tegelik aeg on mõneti väiksem, kui ta mõistetakse süüdi mõnes või kõigis süüdistuspunktides,» ütles telekanal.

Ekspresidendile esitati teisipäeval New Yorgi kohtus 34 süüdistuspunkti, mis hõlmavad äridokumentide võltsimist ja kuritegelikku kokkulepet seoses nn vaikimisraha maksmisega.

Trump ennast kohtus süüdi ei tunnistanud ning on korduvalt rõhutanud, et tema vastu esitatud süüdistused on poliitiliselt motiveeritud.