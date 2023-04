Vene häkkerid kostitasid Sanna Marinit «lahkumiskingiga»

Teenusetõkestusrünnakud (DoS) on tõenäoliselt seotud Soome NATO liikmelisusega. Vene häkkerirühmitus Noname057(16) teatas Telegrami sõnumiteenuse kaudu, et oli DoS seeria autoriks.

DoS-rünnakud kodulehtedele toimusid samal ajal, kui Brüsselis peeti ametlik liitumistseremoonia. Arvatakse, et rühmitus on sarnaste rünnakute taga ka vähemalt ühel teisel ametlikul veebisaidil ja Soome peaministri Sanna Marini (SDP) isiklikul veebisaidil.

«Soomest saab täna NATO sõjalise liidu 31. liikmesriik. Me saadame Soome NATO liikmeks koos teenusetõkestusrünnakutega,» kirjutas rühmitus Telegramis.

Soome parlament kinnitas intsidente eile pärastlõunal avaldatud lühikeses avalduses, märkides, et teeb rünnaku mõju piiramiseks koostööd riikliku küberturvalisuse keskusega.

Noname057(16) on varem väitnud, et viis ka 2022. aasta augustis läbi DoS-rünnaku Soome parlamendi veebisaidile ning rühmitus on teadaolevalt sarnaste rünnakute taga Ukraina, USA ja teiste Euroopa riikide valitsusasutuste, meedia ja eraettevõtete veebisaitide vastu.