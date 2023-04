Sanna Marin astub sotsiaaldemokraatide juhi kohalt tagasi

«Olen jõudnud otsusele, et ei taotle eeloleval parteikongressil septembris jätkamist SDP juhina,» ütles Marin Helsingis ajakirjanikele, lisades, et jätkab parlamendiliikmena.

«Need on olnud erakordselt rasked aastad ja rasked ajad,» ütles Marin, kes juhtis Soome läbi koroonapandeemia ja Ukraina sõja kriisi. «Arvan, et mul on nüüd võimalus oma elus uus lehekülg pöörata».

Marin lisas, et talle ei ole pakutud ühtegi rolli rahvusvahelisel areenil ja ta ei usu, et talle pakutakse ELi voliniku ametikohta. Soome ELi volinik on tavaliselt peaministri partei liige.

Sanna Marin kavatseb sotsiaaldemokraatide nimel valitsuse moodustamisel kaasa rääkida, kuid ise ministriportfelli ei soovi.