Enamiku inimeste jaoks on nüüdseks mõiste «kübersõda» lahutamatult seotud Venemaaga, kes on kogunud kurikuulsust muu hulgas internetiteenuste häirimise, häkkerirünnakute ning valeinfo ja propaganda levitamisega.

Sageli saavad lääne luureteenistused aga ainult oletada, kuidas Kremli küberarmee täpselt on üles ehitatud või milleks see on suuteline. Nüüdne leke, mis kätkeb tuhandeid lehekülgi salajasi dokumente, heidab aga lõpuks mõnevõrra valgust Venemaa kübersõja strateegiale.