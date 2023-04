Macron: Hiinal lasub tähtis roll teel rahuni Ukrainas

Macron ütles pöördumises Pekingi prantsuse kogukonnale, et Prantsusmaa püüab teha Hiinaga koostööd «selle jagatud vastutuse osas, mis on rahu ja stabiilsus» Ukrainas.

«Hiina, mil on Venemaaga tihedad suhted, mida on viimastel päevadel uuesti kinnitatud, saab etendada olulist rolli,» lausus ta, märkides, et Peking seisab vastu tuumarelvade kasutamisele Ukrainas ning esitas oma ettepanekud rahuks Kiievi ja Moskva vahel.